Piemonte: il Consiglio regionale approva il nuovo piano sulla tutela delle acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione di questo piano a tutela delle acque dimostra l'attenzione di questa amministrazione regionale per i temi ambientali, nello specifico per la risorsa più preziosa che esista. Così diminuirà l’inquinamento e si contrasteranno gli effetti dei cambiamenti climatici. Lo affermano il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati accogliendo l'approvazione del nuovo piano sulla tutela delle acque approvato in Consiglio regionale. Sono molteplici le azioni incluse nel documento approvato in consiglio. Tra essere la riduzione dell'inquinamento diffuso da nitrati e prodotti fitosanitari, l'estensione della tutela delle falde e delle aree di elevata protezione e la realizzazione di nuove infrastrutture verdi. “E' Un piano in linea con tutto quanto si sta discutendo nel mondo sull’ambiente - continua Marnati - che va a rinnovarne uno datato al 2007 e dunque non aggiornato rispetto alla situazione attuale alla luce dei cambiamenti climatici. Questo piano, si propone di costituire un punto fondamentale di miglioramento non solo della qualità di tutte le acque piemontesi, ma sulla qualità delle condizioni di vita per ogni cittadino nella nostra regione, sia pure in tempi difficilissimi e di cambiamenti epocali”. (Rpi)