Covid: in Piemonte si accelera su terze dosi

- Continuano le convocazioni per gli over 80 e le fasce più deboli, ma allo stesso tempo iniziano le adesioni volontarie per i cittadini tra i 60 e i 79 anni. Questo il piano delle prossime settimane in Piemonte sulle terze dosi di vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo l'Unità di crisi della regione Piemonte. L'attenzione sarà anche concentrata sulle Rsa, dove circa un terzo degli ospiti ha già ricevuto la dose addizionale e presto ci sarà un ulteriore spinta per completare questa operazione, come dagli accordi presi nel pomeriggio con i direttori generali delle Aziende sanitarie. In più, la Regione garantirà fin da subito la vaccinazione aggiuntiva a tutti i lavoratori della sanità, pubblici e privati, a tutela loro e dei cittadini che frequentano ospedali e ambulatori. L'attenzione è alta anche nei confronti di chi non si è ancora vaccinato: si tratta di 578 mila persone. L'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e il presidente del Piemonte Alberto Cirio hanno affermato che si "continuerà a incentivare le prime dosi". (Rpi)