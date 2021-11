Enti locali: Nardella, dare più strumenti ai sindaci per tutela dei centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a "24Mattino" su Radio24, ha evidenziato le difficoltà riscontrate dai sindaci nella tutela dei centri storici dopo le liberalizzazioni del 1998. "La deregulation del commercio non ci consente di fare una pianificazione di queste attività nelle sedi fisse", per cui "in una strada possono aprire dieci ristoranti di fila senza che un sindaco possa evitarlo o programmarlo", ha chiarito Nardella. Non si tratta di "essere contro le liberalizzazioni", ma di "dare più strumenti ai sindaci per poter tutelare i centri storici, anche dal punto di vista turistico", ha spiegato. Nardella ha portato l'esempio degli "affitti turistici brevi, quelli delle piattaforme online", che hanno spesso portato allo "spopolamento dei centri". Servono quindi "più poteri" per tutelare i centri che "stanno perdendo le loro identità" e quel "livello di mix tra abitanti, residenti e visitatori", ha concluso il primo cittadino di Firenze. (Rin)