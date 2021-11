Campania: Fmpi e Cnal firmano intesa per la sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Federazione Medie e Piccole Imprese (FMPI), nelle persone del Presidente Nazionale, Antonina Terranova, del Responsabile dei Rapporti Istituzionali e Giuridici, Giuseppe Fontanarosa, della componente dell'Ufficio di Presidenza, Gabriella Peluso, del Presidente Regionale Campania FMPI, Nicola Di Iorio, la Confederazione Nazionale di Lavoratori (CNAL) nelle persone del Segretario Generale, Salvatore Ronghi, del Segretario Nazionale di categoria, Orlando Cioffi e del Segretario Regionale Campania, Antonio Ronghi, l'Organismo Paritetico Nazionale "Partecipazione e Cogestione" nella persone della Presidente, Rosa Pestilli, e del Vice Presidente, Sergio Marino, hanno stipulato un protocollo di intesa per fermare la "strage" di lavoratori e per la sicurezza sul lavoro andando oltre il recente Decreto legge approvato dal Governo in materia e puntando su un forte potenziamento del sistema dei controlli, su un vero rafforzamento dell'organico degli ispettori del lavoro e sul drastico aggravamento delle sanzioni penali ed amministrative a carico delle imprese che impiegano lavoratori in nero e violano le norme sulla sicurezza sul lavoro. "La legislazione italiana, con il D.lgs. 81 del 2008, Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, rappresenta un modello di legislazione sulla sicurezza sul lavoro nel mondo ma, nonostante ciò, il tragico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro continua a colpire al cuore il mondo produttivo italiano, ed il Decreto Legge 146/2021, emanato dal Governo il 21 ottobre 2021, risulta insufficiente per porvi fine" – ha evidenziato Terranova.