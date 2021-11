Green pass: assessore Sicurezza Piemonte, manifestazioni come quelle di Novara vanno vietate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni "no green pass" come quelle di Novara "dovrebbero essere vietate". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca, a margine della presentazione della Coppa Davis, parlando della manifestazione dei "no green pass" a Novara, che negli gli scorsi giorni hanno sfilato vestiti come dei deportati nei lager nazisti. "Noi siamo contro l'odio, soprattutto contro l'antisemitismo", precisa. "Quello che è successo a Novara è indecente - continua Ricca -. Quelle persone dovrebbero vergognarsi. Sputano addosso alla memoria delle persone che sono state internate nei campi di concentramento. Credo che questo sia stato uno dei momenti più bui in Piemonte degli ultimi anni", conclude l'assessore alla Sicurezza. (Rpi)