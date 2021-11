Abruzzo: Marsilio, ecco gli investimenti strategici su infrastrutture per rilanciare Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato che "i passi in avanti e gli sforzi che stiamo facendo saranno decisivi per il futuro, per colmare un gap che purtroppo dura da decenni. Parliamo di alta velocità sulle ferrovie, di autostrade messe a norma e modernizzate, di interporti che finalmente dialogano con i porti. Si realizzano così gli ultimi migli ferroviari a Vasto e Ortona, si realizza e si completa il porto di Pescara con il molo sud e molto altro ancora. Un complesso di interventi - ha continuato - che metterà finalmente l'Abruzzo nelle condizioni di comunicare e dialogare con il mondo e consentirà alle imprese di venire o restare in Abruzzo, investire sapendo di trovare le infrastrutture necessarie". Intervenendo oggi, a L'Aquila, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a palazzo Silone dove ha presentato un consistente pacchetto di interventi infrastrutturali già programmati per l'Abruzzo, Marsilio ha proseguito: "La nostra è una Regione che ha sofferto per decenni di ritardo infrastrutturale e mancati investimenti per ferrovie, porti, autostrade dove deve recuperare innanzitutto un divario che ha messo l'Abruzzo in condizioni di marginalità e difficoltà con il resto del mondo, a cominciare dalle regioni circostanti". Al fianco di Marsilio c'erano anche il vicepresidente Emanuele Imprudente, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il sottosegretario con delega ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis. Presenti in sala anche gli assessori regionali Guido Quintino Liris e Pietro Quaresimale, nonché il direttore generale, Barbara Morgante. (segue) (Gru)