Sanità: confronto esperti su prospettive future salute mentale nel Lazio

Avviare un dialogo concreto tra esperti e stakeholders del sistema nazionale e regionale, per fare il punto sulle terapie farmacologiche innovative e sui progressi della medicina personalizzata in ambito psichiatrico. È la mission dell'incontro "Salute mentale in regione Lazio - Team multidisciplinare e prospettive future", in programma giovedì 4 novembre a Roma, presso il complesso monumentale Santo Spirito in Sassia (sala Alessandrina), che vedrà confrontarsi medici, politici e dirigenti sanitari, con un focus mirato sulle attività implementate nella Regione Lazio. E' quanto si legge in una nota. All'evento, patrocinato da Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende farmaceutiche) e con il contributo non condizionante di Otsuka e Lundbeck, sono stati invitati, tra gli altri, l'ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e l'assessore alla Sanità e all'Integrazione socio-sanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato. "Non c'è salute senza salute mentale, ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il disagio mentale, infatti, rappresenta una questione centrale per i sistemi socio-sanitari mondiali in quanto una persona su quattro è affetta da disturbi mentali. A partire dalla legge Basaglia (1978) si sono susseguiti molti provvedimenti normativi e strumenti programmatici concernenti la presa in carico del paziente; tuttavia, la salute mentale è stata considerata spesso marginalmente rispetto ad altre aree ed alcuni interventi di "razionalizzazione" delle risorse sanitarie hanno reso insufficiente la dotazione di personale qualificato e hanno comportato restrizioni circa l'orario di apertura dei Centri per la salute mentale (Csm). Da queste considerazioni - continua la nota - il dialogo parlamentare ha portato all'approvazione all'unanimità, il 16 giugno 2021, della mozione sulla salute mentale a prima firma di Beatrice Lorenzin. Data la rilevanza di queste patologie e degli scenari terapeutici nell'ambito della salute mentale, anche la Regione Lazio ha istituito un Ufficio preposto e le malattie correlate sono state inserite all'interno di un modello partecipativo attivo, di cui le associazioni dei pazienti sono parte integrante.