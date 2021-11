Sardegna: a Cagliari un Consolato mobile per assistere i cittadini marocchini residenti nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Consolato mobile a favore dei cittadini marocchini residenti a Cagliari è stato organizzato ieri nel Municipio del capoluogo sardo in occasione della visita del Console Generale del Regno di Marocco Jniyene Abdelhaq. Il diplomatico, che era accompagnato dal funzionario del Consolato Generale di Roma, Farid Belaich, è stato ricevuto dal vicesindaco Giorgio Angius. Il temporaneo servizio consolare è rimasto aperto in tutta la giornata di ieri e ha permesso a molti cittadini marocchini, in attesa all'ingresso già dal primo mattino, per sbrigare la documentazione a loro necessaria, dal rinnovo di visti, a carte di identità, pratiche anagrafiche e di Stato civile, senza la necessità di doversi recare a Roma per poterlo fare. "La popolazione marocchina residente in Sardegna – ha voluto sottolineare il Console Generale – è pacifica e laboriosa ed ha trovato una sistemazione nell'isola con grandi vantaggi. Un piacere nel risiedere qui anche in relazione alle tante similitudini tra i due popoli mediterranei, dalla gastronomia agli usi".Il diplomatico ha auspicato un maggiore scambio con il suo paese, esperienze che possono essere produttive in campo turistico, agricolo o universitario. Ed ha anche manifestato l'intendimento da parte del Marocco di creare una linea marittima con la nostra regione con intenti turistici e commerciali. Il vicesindaco Giorgio Angius ha ringraziato il Console Generale Jniyene Abdelhaq per lavisita ed ha garantito "la massima collaborazione ed assistenza ai cittadini marocchini residenti in città, auspicando una sempre maggiore integrazione con una comunità pacifica e lavoratrice." Ha voluto inoltre assicurare il massimo interesse per migliorare i rapporti commerciali con il Marocco, dandosi un appuntamento a breve per discutere dei vari comparti che possono essere particolarmente coinvolti in questi proficui rapporti di scambio e collaborazione. La comunità marocchina conta in Sardegna circa 4.300 persone delle quali circa 570 residenti a Cagliari. Sono dislocati in gran parte del resto della regione perchè prevalentemente occupati nel settore agricolo.(Rsc)