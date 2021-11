Sardegna: Mura (Pd), congresso regionale sia popolare e trasparente per fermare Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rilanciare il Partito democratico sardo abbiamo messo a disposizione di tutte le democratiche e i democratici il nostro contributo al percorso congressuale. Per fermare un presidente di Regione rassegnato e distratto dai giochi di palazzo siamo convinti che il partito si debba riappropriare della sua originaria dimensione popolare, e che si debba avviare una discussione pubblica, franca e leale. Perciò alle mozioni congressuali proponiamo un processo politico chiaro e di cambiamento, incentrato sui temi e sulla nuova classe dirigente che quei temi dovrà interpretare, con la credibilità e la reciproca fiducia che nascerà dalla condivisione". Così la deputata del Partito democratico Romina Mura rilancia i contenuti della proposta congressuale sottoscritta da duecento esponenti del partito, sintetizzata in una lettera agli iscritti e agli elettori del Pd sardo. "Negli ultimi giorni abbiamo aperto un dibattito di idee che può essere integrato, migliorato, confutato ma – precisa la parlamentare - assolutamente non ignorato. Le eventuali convergenze o divergenze avvengano sulle proposte concrete, non sulle fisionomie personali". Tra i punti richiamati nella lettera, oltre all'alternativa a Solinas, all'agenda sociale, alle aree interne e alla forma partito, Mura evidenzia la "questione sarda, che comprende lo sviluppo dell'autonomia regionale e il rapporto con i movimenti e i partiti dell'autodeterminazione", e il tema della scelta del prossimo candidato alla Presidenza della Regione, che deve avvenire "con un metodo democratico e partecipato da tutte le forze della futura coalizione". (Rsc)