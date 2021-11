Torino: finisce il rave party, 3 mila persone identificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica spenta e una fiumana di giovani che si riversa verso le auto e i camper, non prima di essere identificati e fermati. Si conclude così il rave party a Nichelino, che durante il ponte a cavallo tra Halloween e Ognissanti ha scatenato polemiche e accuse. La Polizia fino ad ora ha identificato oltre 3 mila persone e circa 1.500 mezzi tra furgoni, auto e camper. Sullo sfondo rimangono le forti critiche avanzate in particolare dall'opposizione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'ultimo attacco è arrivato dalla deputata torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che a "Mattino 5" su Canale 5 ha chiosato: "Vorrei sapere come mai la Francia può bloccare i tifosi laziali sulla base di fantasiose motivazioni, e noi sulla base di notizie reali non possiamo bloccare i partecipanti del rave party arrivati dalla Francia". (Rpi)