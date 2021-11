Piemonte: assessore Sanità, su elenco operatori socio-sanitari attendiamo revisione accordo Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata approvazione dell'accordo di revisione del 2001 nella conferenza Stato-Regioni, ha impedito di fatto l'avvio dei lavori tecnici tra i settori regionali competenti sul tema. Lo afferma l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal consigliere regionale del gruppo Misto Giorgio Bertola, in merito all'attuazione del nuovo regolamento regionale, che prevede l'istituzione di un elenco degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione. "La Regione - conclude l'assessore - cercherà di sollecitare gli organi competenti per portare al più presto al termine la revisione dell'accordo". (Rpi)