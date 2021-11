Cinema: "Nazra Palestine Film Short Festival", al via domani a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala del Capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli ospiterà la 4a edizione del "Nazra Palestine Film Short Festival", organizzata da Ecole Cinema dalla giornata di domani fino al 6 novembre con la direzione artistica di Sabrina Innocenti e il coordinamento di Monica Macchi. "Obiettivo della rassegna è offrire al pubblico uno sguardo sulla Palestina promuovendo le opere cinematografiche di giovani autori che usano il linguaggio del cortometraggio per trattare temi quali la libertà, la giustizia e i diritti umani nel delicato contesto israelo-palestinese. Al mattino dalle 10 le proiezioni per le scuole coinvolte che assegneranno il premio della Giuria Giovani, nel pomeriggio per il pubblico a partire dalle 16.30, al termine delle quali si terranno dibattiti con gli autori presenti", si legge in una nota. "Momenti musicali il 3 e 4 novembre con l'intervento di Giuseppe Di Taranto della band La Bestia Carenne. In concorso 14 opere divise in tre sezioni competitive: fiction, documentari e film sperimentali. Tra questi 'The present' diretto dalla regista di origine palestinese Farah Nabulsi, vincitore del premio Bafta 2021, candidato ai premi Oscar nella categoria miglior cortometraggio e acquisito da Netflix nella serie Palestinian stories. Unico italiano in gara è il documentario 'Omar' di Luca Taiuti e Marco Mario De Notaris. Il festival entra nella Casa circondariale femminile di Pozzuoli (Na) venerdì 5 novembre con proiezioni al pomeriggio per le donne recluse che assegneranno il premio 'Oltre le Mura' (evento chiuso al pubblico). Sabato 6 novembre alle ore 10 a San Domenico Maggiore la consegna dei premi con la proiezione dei cinque film vincitori dopo l'intervento di Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia". (Ren)