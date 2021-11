Sanità: confronto esperti su prospettive future salute mentale nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno i saluti introduttivi del dottor Marcello Pani (direttore U.O.C Farmacia, Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS) e del dottor Angelo Tanese (direttore generale ASL Roma 1) ad avviare i lavori dell’incontro (ore 14:15), prima dell’intervento del dottor Claudio Pisanelli (dirigente U.O.C Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco, Asl Roma 1), chiamato a definire gli obiettivi dell’evento. A seguire, a prendere la parola saranno Rodolfo Lena (presidente VII commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare del Consiglio regionale del Lazio) e il dottor Giuseppe Quintavalle (direttore generale Fondazione Policlinico Tor Vergata). Ad affrontare il tema sulla salute mentale ed il punto di vista delle istituzioni sarà l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, mentre toccherà alla deputata Beatrice Lorenzin focalizzare l’attenzione sul dialogo parlamentare sulla salute mentale. A trattare l’argomento relativamente all’Italia, dopo la pandemia da Covid-19, sarà il professor Massimo Di Giannantonio (direttore dipartimento Salute mentale Università di Chieti). A seguire, l’approccio della regione Lazio con la dottoressa Carola Magni (responsabile Salute mentale, dipendenze e minori - Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria), “La sanità partecipata“ con la dottoressa Teresa Petrangolini (direttore Patient advocacy lab - ALTEMS), L’esperienza dell’Associazione “Progetto Itaca“ con il dottor Guido Alberto Valentini, direttore del progetto. Alle 16:25, focus su “Innovazione farmacologica in schizofrenia e depressione: la terapia dimensionale“con il dottor Giuseppe Ducci (direttore dipartimento di Salute mentale ASL Roma 1), poi “Percorsi di cura in depressione e schizofrenia ed evidenze scientifiche“ con il dottor Giuseppe Nicolò (direttore dipartimento di Salute mentale ASL Roma 5), “Il paradigma bio-psico-sociale“ con il dottor Massimo Cozza (direttore dipartimento di Salute mentale ASL Roma 2), “Il burden economico delle patologie mentali: la prospettiva multidimensionale“ con il professor Francesco Saverio Mennini (direttore EEHTHA del CEIS Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata). (segue) (Com)