Torino: Appendino, oggi debutta nuova base Ryanair, traguardo inseguito da oltre 15 anni

- Debutta oggi la nuova base Ryanair a Torino con 54 destinazioni, 76 rotte e 35 nuovi collegamenti che avranno come centro nevralgico l'aeroporto di Caselle. E la ex sindaca Chiara Appendino ha deciso di raccontare l'avvenimento con un post su Facebook dove sottolinea i meriti della scorsa giunta: "E' un traguardo che è stato inseguito per oltre 15 anni e adesso è finalmente diventato realtà. Torino è sempre più bella e sempre più attrattiva e si è ritagliata un posto al centro dell'Europa e del mondo che, però, adesso deve lottare per mantenere". La ex sindaca conclude annunciando che la sua prima vacanza all'estero la farà "con la famiglia proprio in una delle nuove destinazioni della base Ryanair".(Rpi)