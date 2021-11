Napoli: Manfredi, sulla movida siamo già al lavoro, ma è anche tema sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi di controllo concordati con la Prefettura sono già iniziati. Il Corpo della polizia municipale, con il coordinamento dell'assessore De Iesu sta lavorando sui controlli. È chiaro che non possiamo in pochi giorni risolvere problemi che si sono accumulati in 10 anni". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista a margine di una visita al cimitero di Poggioreale. "Inoltre - ha continuato Manfredi - si è diffusa un'abitudine tra i giovani di aggregarsi e non rispettare le regole. Da oggi ci sarà un calendario di incontri con l'amministrazione comunale e alcuni assessori per organizzare una serie di interventi a partire da un cambio dei regolamenti degli orari che è una delle priorità". Infine Manfredi ha concluso: "E' stato già avviato col prefetto Palomba un confronto. Il problema della movida non riguarda solo Napoli ma anche altre città come Torino che vive e ha vissuto problemi simili. Il tema è anche sociale. Noi saremo in prima linea per dare una risposta a quella che è un'emergenza reale". (Ren)