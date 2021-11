Sardegna: il 77 per cento dei sardi è vaccinato con due dosi contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 1.231.490 i sardi che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti Covid-19. Lo certifica il rapporto del governo. La percentuale dei vaccinati con due dosi arriva all'83 per cento per gli over 12, e, considerando l'intera popolazione dell'isola, si attesta al 77 per cento. Circa 20 mila le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono 110.850 (93,6 per cento), i 70-79 anni sono 160.008 (91 per cento), i 60-69enni sono 202.554 (l'87,9 per cento), mentre i 50-59enni sono 226.008 (l'83,9 per cento). Sopra la soglia dell'80 per cento anche i 20-29enni con 117.756 vaccinati (l'82,3 per cento). Sotto questa soglia, invece, la fascia 40-49 anni dove sono vaccinati con due dosi 195.359 persone (79,1 per cento), quella tra i 30 e i 39 anni (137.534 persone, il 77,8 per cento) e, infine, i 12-19enni (81.421, il 67,2 per cento). (Rsc)