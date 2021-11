© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altro rave party abusivo, altra violenza e poliziotti feriti. Il ministro Lamorgese venga subito a riferire in Parlamento, se non è in grado di garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole lasci il posto ad altri”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)