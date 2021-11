Torino: sequestro di 1 milione di euro per imprenditore vicino a criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto beni immobili, 2 beni mobili e diversi rapporti finanziari, nonché quote di partecipazione in due società operanti nel settore immobiliare e delle pulizie. Il tutto per un valore di 1 milione di euro. Sono questi i numeri del sequestro effettuato dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) a carico di un imprenditore considerato vicino ad alcune cosche mafiose e già pregiudicato. L'esecuzione materiale dell'atto è partita nella provincia di Alessandria, sulla proposta avanzata dal direttore della Dia. L'imprenditore è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione nel 2019, per estorsione aggravata nell'ambito dell'operazione "Bordeline". Il risultato ottenuto dalla direzione Antimafia è legato ad un progetto più ampio che ha l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecite acquisite e riconducibili a dei contesti delinquenziali. (Rpi)