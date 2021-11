Asti: Coldiretti, con aumento carburanti effetto valanga su spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un paese come l'Italia, dove l'85 per cento dei trasporti commerciali avviene per strada, il nuovo record dei prezzi dei carburanti rischia di avere un effetto a valanga sulla spesa. E' l'allarme lanciato da Coldiretti Asti, a seguito dell'ennesimo aumento dei prezzi di gasolio e benzina. Per l'associazione questa "impennata del costo dei carburanti spinge al raddoppio la spesa per le semine autunnali con gli agricoltori che sono costretti ad affrontare rincari fino al 50 per cento per le operazioni colturali -affermano Marco Reggio presidente di Coldiretti Asti e il direttore dell'associazione Diego Furia -. Il rincaro dei costi energetici riguarda anche l’essiccazione dei foraggi destinati all’alimentazione degli animali, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. In questo modo ci rimette tutto il sistema agroalimentare, con costi di logistica che arrivano ad incidere dal 30 al 35 per cento sul totale dei costi per la frutta e la verdura". Per i due rappresentanti di Coldiretti Asti una soluzione potrebbe arrivare con "il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che rappresenta un'opportunità importantissima per il biometano agricolo, con l'obiettivo di arrivare alla produzione del 10 per cento di gas rinnovabili nella rete del gas nazionale”. (Rpi)