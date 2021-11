Vercelli: assessora Lavoro su ex fabbrica Cerutti, pronte politiche attive per lavoratori non collocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo pronti ad avviare degli ulteriori interventi a seguito della fase attuale, che vede l'acquisizione della ex Cerutti da parte di Bobst, che prevedono un progetto di politiche attive per i lavoratori non collocati. Lo afferma l'assessora al Lavoro della regione Piemonte, Elena Chiorino, in risposta ad un'interpellanza presentata dal consigliere regionale Pd Domenico Rossi, in cui si chiedevano notizie sul futuro dei lavoratori dell'ex stabilimento Officine Meccaniche Cerutti di Vercelli. L'assessora al Lavoro Elena Chiorino, ha poi concluso dicendo che "si valuterà anche l'ipotesi di formare un'ulteriore cooperativa di lavoratori ex Cerutti che operi per conto della Bobst".(Rpi)