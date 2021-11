Piemonte: Consiglio, la settimana di lavori delle Commissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 4 novembre-16:30 Videoconferenza, La didattica dei diritti, relatore Antonio Brusa, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di II grado nell'ambito del "Progetto di storia contemporanea", a cura degli Istituti storici della Resistenza del Piemonte e con il sostegno del Comitato regionale Resistenza e Costituzione.Venerdì 5 novembre-11:00 Biella, Palazzo della Provincia (via Quintino Sella 12), sala del Consiglio provinciale, incontro di presentazione del progetto Europa Piemonte Sviluppo, a cura dell' Istituto universitario di studi europei, in collaborazione con Anci Piemonte e con il sostegno della Consulta regionale europea.-11:00 Venezia, Palazzo Franchetti, Sala del Portego, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa al seminario "I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie", a cura della Corte dei conti e della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto.-14:30 Vercelli, Palazzo della Provincia (via San Cristoforo 3), sala della Protezione civile, incontro di presentazione del progetto Europa Piemonte Sviluppo, a cura dell' Istituto universitario di studi europei, in collaborazione con Anci Piemonte e con il sostegno della Consulta regionale europea. (segue) (Rpi)