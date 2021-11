Piemonte: Cirio, Orecol organismo autonomo e indipendente che garantirà legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei Conti fa un richiamo costante: quello di aumentare i controlli sulle attività della Regione e delle partecipate. Oggi questo richiamo assume un significato ancora più importante con il Pnrr. Lo afferma il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che spiega l'utilità dell'istituzione dell'Organismo regionale per il Controllo Collaborativo - Orecol - in consiglio regionale. Questo organo, che ha ricevuto l'approvazione oggi in Aula, si occuperà di vigilare sulla trasparenza e la regolarità degli appalti e supporterà la giunta nella formazione dei piani di prevenzione della corruzione. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio conclude dicendo che "sarà nostra cura attivare più celermente possibile, le procedure per la nomina dei due rappresentanti". (Rpi)