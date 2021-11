Piemonte: Cirio, candideremo Santena a sede per Alta scuola della Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santena sarà candidata a essere la sede dell'Alta scuola della Pubblica amministrazione. Lo annuncia il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, in Consiglio regionale. "Attualmente in Italia ne è presente soltanto una. Il governo Draghi ne vuole fare tre - continua Cirio -, una è indirizzata verso l'Aquila e per l'altra abbiamo proposto la Fondazione Cavour di Santena come luogo ideale. Domani incontrerò il sindaco di Torino e illustrerò questo progetto in cui crediamo molto", aggiunge. (Rpi)