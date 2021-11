Sardegna: canapicoltori sardi chiedono legge regionale di regolamentazione del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta di firme, veicolata da portale Chenge.org, ha raccolto 3.500 adesioni in pochi giorni. "Ciò che non viene detto, e che emergerà troppo tardi a seguito di lunghissimi processi - denuncia Liberu - è che la quasi totalità delle piante in questione non sono in realtà stupefacenti ma legalissime piante di 'Cannabis Sativa L'. Ma allora, se sono legali, perché vengono sequestrate? La legge numero 242/2016, emanata al fine di incentivare la coltivazione di cannabis sativa, non prevede la possibilità per i canapicoltori di compiere una attività di lavorazione delle piantine. In poche parole la norma permette esclusivamente di coltivare le piante ma non essiccarle, sbocciolarle o conciarle e rivenderle al dettaglio". (Rsc)