G20: al corteo striscioni pro vaccini e contro "apartheid vaccinale"

- Dopo gli eventi delle ultime settimane, era massimo l'allarme per rischio infiltrazioni di gruppi no vax e no green pass al corteo di protesta in corso a Roma contro le politiche dei "grandi" della terra. Al corteo, che ha preso avvio poco dopo le 15 da piazzale Ostiense, spiccano invece numerosi cartelli e striscioni pro vaccini. I manifestanti protestano contro l'"apartheid vaccinale" realizzato dai governi per "tutelare le Big pharma", impedendo così l'accesso globale alle cure. "Stop brevetti, vaccino diritto globale. No profit on pandemic", recitano gli striscioni. (Rin)