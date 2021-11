Droga: arrestato cittadino belga colpito da mandato di arresto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno rintracciato e arrestato un cittadino belga di 44 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'Autorità del Belgio per reati inerenti gli stupefacenti. L'uomo, quando è stato trovato, era a Qualiano (Napoli) in un hotel di via Ripuaria e non ha opposto resistenza. Il 44enne è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di estradizione. (Ren)