Il meteo di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- In Piemonte, breve tregua soleggiata con il fronte che si allontana verso Est. Cieli poco nuvolosi un po' ovunque; qualche banco di nebbia al mattino sulla pianura piemontese. Tendenza a nuovo peggioramento serale, ad iniziare dal levante ligure, con nubi in aumento e prime deboli piogge. Temperature in rialzo nei valori massimi, attesi sui 17-18°C. Ventilazione in rinforzo serale da Libeccio sulla Liguria, con mare tra mosso e molto mosso. (Rpi)