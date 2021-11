G20: organizzatori corteo, "riuscito nonostante estreme difficoltà organizzative"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto contenti che le proteste di Genova che abbiamo sostenuto noi ai nostri tempi viaggiano adesso sulle gambe dei giovani e noi siamo qui oggi per sostenerli". A dirlo è Monica di Sisto, responsabile di uno dei movimenti che hanno organizzato il corteo odierno, che ha sottolineato poi l'importanza che le rivendicazioni dei lavoratori siano arrivate fin qua, saldandosi con quelle dei giovani ambientalisti, "cosa per nulla scontata". Di Sisto ha espresso la propria soddisfazione anche per il risultato della manifestazione, riuscita "nonostante le difficoltà organizzative" dovute alle "estreme misure di sicurezza". (Rin)