G20: Gelmini, con Draghi nuova centralità internazionale Italia

- Il G20 a Roma "è stata una grande occasione per il nostro Paese, un importante appuntamento che ha registrato una nuova centralità dell’Italia a livello internazionale". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, grazie alla sua autorevolezza e alla solidità del suo governo, ha dialogato alla pari con i grandi del pianeta e ha dato l’imprinting decisivo a questo summit. Il nostro Paese - sottolinea - è nuovamente credibile, affidabile, e mai come in questo periodo storico viene visto come un modello da tanti leader mondiali”.(Com)