Ricerca: Alma Mater e Ingv insieme per il nuovo Campus della Fisica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa collaborazione permetterà inoltre di incrementare e razionalizzare i servizi per gli studenti e i ricercatori, promuovendo la creazione di biblioteche centralizzate, mense, sale studio e strutture ricettive comuni. Infine, il nuovo accordo pone l'attenzione sul tema della sostenibilità, con particolare riferimento ai temi ambientali ed energetici, favorendo la partecipazione a bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti legati alla sostenibilità ambientale anche in senso ampio e trasversale. (Com)