Campania: De Luca, grandi investimenti per ospedali agro nocerino-sarnese

- "A Nocera Inferiore si conferma impegno straordinario della Regione. Abbiamo investito per il plesso dell’Umberto I per oltre 15 mln di euro. 4,5 mln di lavori già eseguiti e 11 in corso. Già 2,3 mln per adeguamento funzionale, 1,2 mln per adeguamento emodinamico. In corso lavori per gruppo operatorio del quarto piano. In corso miglioramenti per impianti e strutture per sette mln e reparto psichiatrico per 700mila euro. Nel complesso ospedali riunito dell’Agro nocerino sarnese, ospedali che la vecchia giunta regionale prevedeva di chiudere e che noi abbiamo salvato, per il Tortora di Pagani in corso lavori importantissimi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "A Pagani arrivano pazienti da altre Regioni d’Italia. In corso gara per nuove tecnologie che pensiamo di completare prossima primavera per polo oncologio regionale da realizzare a Pagani. A Scafati, dove si prevedeva la chiusura come dico a chi si permette di fare polemiche, abbiamo difeso pneumologia, eccellenza e grande tradizione insieme con pronto soccorso e polo Covid straordinario. Per il Mauro Scarlato di Scafati in corso investimenti per 5 mln di euro". (Ren)