© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A parte complessità del problema, in corso riunioni su liste d’attesa. Le prenotazioni proposte dai medici di famiglia hanno tripla classificazioni: prestazioni urgenti, media urgenza e tempi medio-lunghi. Spesso si confondono le tre categoria. Per le prenotazioni urgenti non abbiamo liste d’attesa infinite". Lo ha detto il governatore della RegioneCampania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)