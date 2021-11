Napoli: De Luca, addio a Ciro Paone, uomo di creatività e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia triste: è scomparso Ciro Paone. Un imprenditore coraggioso che ha realizzato Kiton, uno dei marchi campani d’eccellenza nel mondo. Ha avuto anni difficili nella parte finale della vita per problemi di saluti. Un saluto alla famiglia, una delle tante famiglie imprenditoriali che ha portato avanti iniziativa di eccellenza. Lo ricordo come uomo di grande creatività e coraggio umano e imprenditoriali. Uno di quelli che non si sono arresi mai. Un esempio per tutti noi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)