Vaccino: Boccia (Pd), omogeneità Regioni su terza dose per bloccare aumento contagi

- I dati che emergono dal report settimanale dell'Iss sul Covid-19 "ci indicano un aumento sia dell'Rt che dell'incidenza del virus, così come quello dei contagi. Ovviamente siamo in una situazione diversa dallo scorso anno, con le reti sanitarie e le terapie intensive sotto controllo grazie alla vaccinazione di gran parte della popolazione. Ora è necessario mettere in sicurezza il Paese per le prossime settimane visto l'incremento dei contagi che, con l'autunno, è tornato consistente in tutti i Paesi europei". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, ex ministro agli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del Pd. "Con le proiezioni dell'indice Rt in Italia per la prossima settimana a 1,14 diventa indispensabile portare la vaccinazione al 90 per cento della popolazione e iniziare la terza dose senza tentennamenti. È necessario fare chiarezza in tutte le Regioni sulla necessità della terza dose di vaccino, non solo al personale medico sanitario o alle persone più fragili, ma a tutti i soggetti che, ammalandosi, possono rimettere in crisi le reti sanitarie. Siamo alla vigilia della stagione invernale, abbiamo i vaccini, blocchiamo sul nascere nuove possibili impennate dei contagi ma facciamolo tutti insieme, evitando che ogni Regione si regoli autonomamente", conclude. (Com)