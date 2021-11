G20: al corteo di Roma lavoratori e giovani ambientalisti uniti per costruite un'alternativa alle politiche governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che sfruttano i lavoratori "sono gli stessi che sfruttano i nostri territori e i nostri ecosistemi". Ad urlarlo sono i giovani del movimento Friday for future scesi in piazza oggi a Roma per il corteo contro il G20. Le "promesse dei politici sono bla bla bla che rimangono promesse e non diventano fatti. La nostra sfida è allora ancora più ampia e avvincente, perché se non sono loro a farlo, dobbiamo essere noi a costruire un'alternativa", continuano i manifestanti. (Rin)