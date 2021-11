G20: 5 mila manifestanti in corteo a Roma, "il futuro è nostro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti anche gli striscioni in piazza pro vaccini e contro l'"apartheid vaccinale". "Stop brevetti, vaccino diritto globale. No profit on pandemic", si legge su uno striscione. Il corteo ha percorso via Marmorata, per proseguire poi sul Lungotevere. Dai manifestanti, la richiesta di politiche concrete di contrasto ai cambiamenti climatici e di tutela del diritto al lavoro, ma anche grida e slogan contro il governo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che secondo i manifestanti non offre soluzioni reali. Il corteo è terminato intorno alle 18 con l'arrivo in piazza Bocca della Verità, con i dimostranti sul palco tra bandiere e fumogeni accesi. La situazione è rimasta tuttavia sempre sotto controllo. (Rin)