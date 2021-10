Campania: De Luca, martedì incontro con ministro Giovannini su infrastrutture Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi avremo martedì 2 novembre un incontro a Roma col ministro Giovannini in relazione al Pnrr. Sapete che Campania è Regione che riceverà finanziamento da 7 mld di euro per infrastrutture con Ferrovie dello Stato e Anas. Il piano prevede una grande centralizzazione degli interventi: o dai ministeri (e questa è a mio parere una grande illusione) o dalle grandi aziende nazionali". Lo ha detto il governatore della RegioneCampania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)