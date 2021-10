Campania: De Luca, in due anni saremo Regione più digitalizzata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grande interrogativo riguarda palude burocratica e semplificazione delle procedure. Se non si interviene, possiamo fare tutte le progettazioni e gli investimenti ma faremo fatica a realizzarli. Devo dire che stiamo riprendendo, e lo completeremo nei prossimi due anni, il lavoro non solo di sburocratizzazione ma di completamento del programma di digitalizzazione di tutte le attività della Regione. Già fatto lavoro immenso sulla sanità con prima piattaforma digitale d’Italia con Sinfonia. Deve essere estesa a tutti i settori di attività della Regione, agricoltura, ambiente, turismo. Lavoro gigantesco che ci deve portare a essere Regione più digitalizzata d’Italia. Non sono cose che dipendono da ritardi storici ma dalla nostra capacità di lavoro e realizzazioni". Lo ha detto il governatore della RegioneCampania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)