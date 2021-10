Covid: Bonaccini (E-R), situazione sotto controllo, obiettivo 90 per cento vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo monitorando quotidianamente i dati, cerchiamo di fare il massimo di tracciamento, continuiamo a vaccinare e per ora le cose continuano a essere tenute assolutamente sotto controllo. A proposito di chi non crede nei vaccini, facciano un giro in Romania e in Russia e vedranno che situazione c'è nei Paesi in cui ci sono meno vaccina: la situazione è fuori controllo". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, ospite oggi al Forum Sistema Salute di Firenze. "Guai - ha aggiunto - ad abbassare la guardia, ma rispetto all'anno scorso abbiamo lo strumento che ci farà vincere, che sono i vaccini, perché sono crollati i ricoveri sia nei reparti Covid che in quelli di terapia intensiva e, cosa più importanti, i decessi. E quindi bisogna continuare a vaccinare: a ottobre avevo indicato all'80 per cento l'asticella per i vaccinati e invece adesso possiamo puntare al 90 per cento direttamente".(Rin)