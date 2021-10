Terzo Settore: Endas, al via Aut-Onomi progetto per inclusione sociale bimbi autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aut-Onomi questo il nome, particolarmente significativo, del nuovo progetto di Endas, Ente di Promozione sociale da sempre attivo nel mondo del sociale e dello sport. Un percorso che si pone l'obiettivo di allargare l'inclusione sociale per le persone non autosufficienti, nello specifico i bambini con spettro autistico (Dsa)". L'annuncio in una nota dell'ente Endas: "Un disagio questo che appare essere in costante aumento, anche nella nostra regione dove i dati disegnano un trend in ascesa. L'intervento di Endas nasce dalla constatazione di questi numeri, nonché dalla volontà di mettere in campo la propria esperienza e i propri strumenti per sostenere e rafforzare le azioni delle Istituzioni. Il progetto avrà il suo cuore in alcune aree delle province di Salerno e di Napoli, articolandosi su una molteplicità di interventi, la cui sintesi è quella di offrire un ausilio ai bambini Dsa e alle loro famiglie, attraverso un ampio programma di attività ludico-ricreative". (segue) (Ren)