Terzo Settore: Endas, al via Aut-Onomi progetto per inclusione sociale bimbi autistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Endas ha fatto sapere che "In particolare, in stretto contatto con le Istituzioni pubbliche, in primis gli istituti scolastici, e con i centri sportivi Endas, saranno attivate 5 linee di intervento: doposcuola specialistico, sport, centri estivi, parent training ed orientamento al volontariato. Tutti i segmenti scelti e che saranno avviati consentiranno ai bambini e alle loro famiglie di favorire un percorso di consapevolezza e acquisizione di nuove strategie, nonché e soprattutto una maggiore integrazione sociale". E infine: "“Aut-Onomi” vivrà di più fasi, coprendo un arco temporale di 15 mesi. Alla fase di promozione, seguiranno, contemporanee, le attività vere e proprie, con un evento conclusivo che andrà a racchiudere i risultati del progetto. Scuola, sport, centri estivi e volontariato le direttrici su cui l'ente di promozione Endas vuole puntare per affiancare e supportare i bambini 'speciali' e le loro famiglie". (Ren)