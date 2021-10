Salerno: Tofalo (M5s), inchiesta si allarga, sindaco Napoli si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno emergono nuovi elementi che lasciano senza parole: affidamenti diretti ed appalti sarebbero stati dei veri e propri bancomat elettorali tanto che nell'ordinanza la gip Gerardina Romaniello ha definito il rapporto tra la parte politica rappresentata dall' ex assessore Savastano e il presidente di fatto di molte cooperative sociali "un consolidato accordo corruttivo" nel quale sono coinvolti anche alcuni dirigenti del Comune di Salerno. Un sistema fatto di clientele, di spregiudicatezza e di ricatti ai fini di preservare a tutti i costi il bastone del comando nelle mani dei soliti che spadroneggiano ormai da trent'anni". Lo ha detto il deputato del MoVimento 5 Stelle, Angelo Tofalo in merito agli ultimi sviluppi sull'inchiesta sul Sistema Salerno: "In mattinata apprendiamo di una nuova visita della Squadra Mobile che lascia presagire ad un prosieguo dell'attività di indagine. Tutto questo, inesorabilmente, paralizza l'attività amministrativa, dove l'unica preoccupazione sono i giornalisti, con la bizzarra proposta dell'assessore alla trasparenza di regolamentarne gli accessi". (segue) (Ren)