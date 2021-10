Imprese: Fiorini (Lega), riaprire montagna in sicurezza priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritorna in presenza a Modena, dopo due anni di stop, la 27esima fiera dedicata al turismo sulla neve. In tantissimi per assistere a questo importante momento di ripartenza di un'intera filiera che rappresenta non solo un fondamentale punto di incontro tra sport e turismo, ma anche una delle nostre eccellenze italiane e un'attrattiva per milioni di persone da tutto il mondo". Lo dice in una nota la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario commissione Attività produttive e turismo, a margine di Ski Pass, la fiera degli sport invernali in corso a Modena, a cui ha partecipato insieme al ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. "La Lega - prosegue - è al lavoro per garantire in sicurezza la 'riapertura' della montagna. Tutti gli impianti dal 4 dicembre dovranno essere pronti, i gestori nel frattempo hanno fatto un lavoro straordinario in una situazione difficile anche dal punto di vista della manutenzione nei mesi di chiusura. L'intero comparto concorre a una fetta considerevole del Pil nazionale e finalmente si avvia all'uscita dal tunnel della crisi a causa dell'emergenza pandemica. L'importante è che si torni a sciare subito in sicurezza e con regole condivise per guardare al futuro del comparto della montagna con ottimismo", conclude.(Com)