Agroalimentare: Coldiretti su ponte Ognissanti, da zucche a tartufi è boom sagre (3)

- A far scegliere le 24 mila strutture agrituristiche, con 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola, è certamente l’opportunità – sottolinea Coldiretti - di conciliare la buona cucina con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti per andare alla scoperta del patrimonio agroalimentare made in Italy. L’Italia infatti è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico – conclude la Coldiretti – che sviluppa un fatturato di oltre 5 miliardi grazie al primato dell’agricoltura più green d’Europa con 316 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 80mila operatori biologici e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica, oltre alle numerose iniziative di valorizzazione, dalle strade del vino a quelle dell’olio. (Com)