G20: Coldiretti, omaggio vino e olio salva Dietra Mediterranea (2)

- Un modello che potrebbe essere adottato anche in India, mentre in Sudamerica rischia di fare scuola il bollino nero cileno che – prosegue Coldiretti – sconsiglia di fatto l'acquisto di prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi, e a cui potrebbe guardare il Brasile mentre l'Australia si potrebbe dotare presto di un sistema a stelle (Health star rating) che come il nutriscore sui basa sulla presenza di determinate sostanze in 100 grammi di prodotto. A preoccupare in questo contesto sono anche le proposte che a livello internazionale spingono per mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino come per le sigarette. E' del tutto improprio assimilare l'eccessivo consumo di superalcolici tipico di alcuni Paesi al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che nel mondo è diventato al contrario l'emblema di uno stile di vita "lento", attento all'equilibrio psico-fisico che – sostiene la Coldiretti - aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all'assunzione sregolata di alcol. Una decisione che metterebbe a rischio il fatturato del vino made in Italy che ha raggiunto ivelli record con un valore di quasi 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. Un risultato trainato dalle esportazioni che puntano a una crescita del +10 per cento nell'arco dell'anno sfondando per la prima volta – secondo le proiezioni di Coldiretti – quota 7 miliardi di euro ma ad aumentare sono anche gli acquisti familiari con un incremento del 9,7 per cento nei primi nove mesi del 2021 nella Grande distribuzione, secondo l'analisi Coldiretti su dati Iri.Un importante contributo all'economia e all'occupazione dell'intero Paese, considerato che il settore – conclude Coldiretti – offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone dalla vigna alla tavola. (Com)