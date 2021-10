G20: 5 mila manifestanti in corteo a Roma, "il futuro è nostro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un corteo pacifico quello che ha portato oggi per le strade di Roma quasi 5 mila manifestanti in protesta contro le politiche dei "grandi della terra" riuniti al G20. Cobas, giovani ambientalisti del movimento "Friday for future", lavoratori della Gkn di Firenze, di Whirpool e Alitalia, studenti e vari partiti della galassia dell'estrema sinistra riuniti per protestare "contro le politiche delle élites globali, in nome del diritto al lavoro e a un ambiente integro". L'appuntamento alle 15 in un piazzale Ostiense estremamente presidiato, con un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, con cordoni di agenti, vari blindati e un elicottero a controllare dall'alto la situazione. Tanti gli striscioni in piazza: da "Il futuro è nostro, l'alternativa al G20 siamo noi" dei lavoratori della Gkn, al "Voi il G20, noi il futuro" dei portuali di Genova. (segue) (Rin)