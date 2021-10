© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato in giunta protocollo intesa tra Regione e ordine psicologi per contrastare effetti negativi che abbiamo avuto in questo anno e mezzo sul benessere psicologico dei minori. Cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per tornare alla normalità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)