- "Registro dato estremamente positivo sui pagamenti nella sanità regionale. La Campania è la prima in Italia per i tempi di pagamento su base annuale. La media campana era 17 giorni per i tempi di pagamento. Se prendiamo il trimestre appena concluso, media nazionale è 43 giorni la Regione Campania 15 giorni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)