Campania: De Luca, confermate funzioni a ospedale Sant'Agata de' Goti (Bn)

- "Abbiamo avuto una riunione per ospedale Sant’Agata de’ Goti, confermato mantenimento delle funzioni. E in più si potenzia con l’istituzione di un polo oncologico in raccordo con il Pascale di Napoli, un polo di riabilitazione e day surgery. Abbiamo comunicato al sindaco e al presidente degli industriali di Benevento che si confermano finanziamenti per fondo valle Sclero e completamento valle Caudina e Telesina". Lo ha detto il governatore della RegioneCampania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)