Cinema: De Luca, Sorrentino agli Oscar è motivo di soddisfazione

- "Paolo Sorrentino viene candidato all’Oscar per miglior film internazionale per la pellicola “è stata la mano di Dio”, un altro motivo di soddisfazione per noi. Faccio i complimenti a giovane violinista Giuseppe Gibboni che ha vinto Premio Paganini, dopo 24 anni. un giovane allievo del conservatorio Martucci di Salerno, un altro motivo di orgoglio per noi". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)